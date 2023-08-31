Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по уголовным обвинениям о попытках оспорить свое поражение на выборах 2020 года, выдвинутым против него в штате Джорджия.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Трамп также выступил против того, чтобы процесс начался как можно раньше - как просят некоторые другие обвиняемые по этому делу, и попросил выделить его дело в отдельное производство.

Заявление о непризнании вины означает, что Трамп, претендующий на выдвижение своей кандидатуры на пост президента от Республиканской партии в 2024 году, может не являться лично в суд на следующей неделе, когда ему будут официально предъявлять обвинения.

В Джорджии Трампа обвиняют в 13 уголовных преступлениях. Обвинения связаны с оспариванием Трампом результатов выборов президента США 2020 года, когда в Джорджии он с небольшим отрывом уступил демократу Джо Байдену.

В обвинительном заключении утверждается, что Трамп и связанные с ним люди оказывали давление на чиновников штата с целью изменить результаты голосования и назначить выборщиков, которые голосовали бы за него, а не за Байдена.

Выдвинутое в середине августа обвинение стало четвёртым уголовным против бывшего президента. В Вашингтоне против него открыто дело, тоже связанное с попыткой оспорить результаты выборов, в том числе со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Процесс по этому делу начнётся в марте будущего года, в разгар республиканских праймериз.

Также в марте Трамп предстанет перед судом штата Нью-Йорк по делу о выплате денег порноактрисе, а в мае - перед федеральным судом во Флориде по делу о ненадлежащем обращении с федеральными секретными документами. Ни по одному из четырёх дел он не признал себя виновным. Он обвиняет администрацию Байдена в политическом преследовании.

Прокуроры округа Фултон в Джорджии добиваются начала судебного процесса в октябре. Адвокаты Трампа выступают за то, чтобы суд начался уже после выборов 2024 года, в которых бывший президент надеется принять участие. По опросам, он с большим отрывом лидирует в борьбе за выдвижение в президенты от республиканцев, несмотря на уголовные дела. Выдвижение обвинений и участие в судах не является препятствием для участия в выборах.

Ранее мы писали, что Трампа могут приговорить к 561 году тюремного заключения в рамках дел, фигурантом которых он стал за последние месяцы.