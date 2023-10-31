Поддержка Джо Байдена среди арабов - граждан США опустилась до рекордно низкой отметки - 17%. Для сравнения, в 2020 году она была 59%.

Об этом свидетельствуют опубликованные данные Арабо-американского института (AAI).

Рейтинг одобрения Байдена также резко упал с 74% в 2020 году до 29% в 2023 году, что отражает тенденции в американском обществе в целом. При этом сотни тысяч избирателей арабского происхождения живут в ключевых штатах для избирательной кампании, таких как Мичиган, Огайо и Пенсильвания.

Две трети американцев арабского происхождения негативно относятся к реакции Байдена на вспышку насилия в Палестине и Израиле. С апреля 2023 года, до кризиса в регионе, его рейтинг одобрения среди американцев арабского происхождения упал на 18%. Подавляющее большинство американцев арабского происхождения считают, что США должны призвать к прекращению огня.

Этот опрос знаменует собой первый случай за 26 лет в истории исследований мнений американских избирателей арабского происхождения, в котором большинство не заявили, что отдают предпочтение Демократической партии.

В 2008 и 2016 годах демократы превосходили республиканцев по численности в два раза. В этом опросе 32% американцев арабского происхождения идентифицировали себя как республиканцы, в то время как лишь 23% - как демократы.

Также в США высокий уровень обеспокоенности по поводу публичного выражения взглядов в поддержку прав палестинцев и опасений за личную безопасность или актов дискриминации. 59% американцев арабского происхождения сообщают о том, что подвергаются дискриминации, что на 6% больше, чем в апреле. 70% американских мусульман арабского происхождения и 74% американцев арабского происхождения в возрасте от 18 до 34 лет сообщают, что сталкиваются с дискриминацией.

"Неудовлетворенность президентом Байденом, в самом деле, довольно большая… Цифры опасно низкие, ниже, чем я когда-либо видел у демократического кандидата в президенты", - заявил глава AAI Джеймс Зогби, комментируя результаты опроса.

Ранее мусульмане из Демократической партии США предъявили Байдену ультиматум в поддержку Палестины.

В сентябре опрос показал, что 73% американских избирателей считают, что Байден слишком стар, чтобы снова баллотироваться.