Один из членов фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, заместитель главы парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, разместила на своей странице в ФБ опрос - желаете ли вы смерти народным депутатам Верховной Рады.

С какой целью затеян этот опрос нардеп не пояснила.

Несмотря на то, что опрос не анонимный, на данный момент уже 238 человек признались, что хотят нардепам смерти. 436 не хотят.

Отметим, что большинство голосующих уточнили, что именно они желают народным избранникам вместо смерти: "Такой жизни, как у большинства украинцев", "жить, как пенсионеры на пенсию 3000 грн", "смерти – нет, но отмены всех льгот и привилегий".

Ранее мы писали, что согласно опросу, в Украине за последний год выросло количество людей, которые считают, что Запад устал от Украины, что власть готова на неприемлемые компромиссы с РФ и что есть конфликт между военным и политическим руководством страны.

Также мы сообщали, что большинство опрошенных украинцев высказались против проведения выборов во время войны. Против высказались 63,8% опрошенных, за - 15,1%, не определились - 21,1%.