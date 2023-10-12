Большинство опрошенных украинцев высказались против проведения выборов во время войны.

Об этом свидетельствуют результаты социального исследования Центра Разумкова.

Против высказались 63,8% опрошенных, за - 15,1%, не определились - 21,1%.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что не намерен идти на второй срок, если выборы президента будут после окончания войны.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения выборов в условиях войны. По его словам, для этого надо изменить законодательство, обеспечить безопасность и доступ людей к избирательному процессу.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.