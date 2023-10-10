Отдельные американские сенаторы хотят принять годовой пакет помощи Украине на 50 или даже 100 миллиардов долларов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Встревоженные "переворотом" в Палате представителей, где республиканцы заблокировали принятие дополнительной помощи Украине на 24 млрд долларов, проукраинские сенаторы от обеих партий стремятся принять еще больший пакет помощи, которого хватит до выборов президента в США.

Таким образом они также хотят послать миру сигнал, что "хаос в Палате представителей не повлияет на долгосрочные обязательства Америки по отношению к Украине".

Инициаторы такого решения считают, что им будет легче согласовать один большой пакет, чем несколько меньших.

"Я хочу, чтобы все было сделано за раз. Я хочу, чтобы они дожили до следующего боевого сезона, до следующего года, чтобы русские поняли, что для них становится хуже, а не лучше", - заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

WSJ полагает, что республиканцы в Палате представителей также будут противиться такому решению. А война в Израиле "уже переориентировала внимание США на помощь ключевому союзнику на Ближнем Востоке".

Ранее мы писали, что Белый дом хочет вместить в один законопроект военную помощь Израилю и финансирование Украины.

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