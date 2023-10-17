В Украине за последний год выросло количество людей, которые считают, что Запад устал от Украины, что власть готова на неприемлемые компромиссы с РФ и что есть конфликт между военным и политическим руководством страны.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Об усталости Запада от Украины и ослаблении поддержки заявили 30% опрошенных. Год назад их было 15%. 63% считают, что Запад продолжает помогать Украине и хочет, чтобы война закончилась на приемлемых для Киева условиях.

В готовность власти к "неприемлемым компромиссам" с РФ год назад верили 5%, в этом году - уже 12%. 80% - не верят.

В конфликты между политическим руководством страны и командованием армии верит 32%. В прошлом году их было 14%. 54% считают, что военные и политики действуют как единая команда.

Ранее сообщали, что большинство украинцев не хотят выборов во время войны.

Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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