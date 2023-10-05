ТикТок-блогер Рончик провел во Львове опрос, чтобы выяснить отношение местных жителей к русскоязычным гражданам.

Он спрашивал у прохожих на русском языке, можно ли задать один вопрос. Судя по нарезке кадров в ролике, все опрошенные отказались общаться с блогером.

"Мы говорим только на украинском языке", "Почему вы по-русски говорите?" - отвечали Рончику прохожие, в основном молодые люди и граждане средних лет. Последняя из опрошенных, молодая девушка, вообще довольно грубо сказала: "Что ты хрюкаешь?" При этом одарив блогера неприязненным взглядом.

Этот опрос вызвал большой скандал в соцсетях. Многие пользователи обвинили блогера в разжигании вражды между русскоязычными и украиноязычными гражданами Украины.

После этого Рончик опубликовал еще одно видео. В нем он заявил, что не хотел внести раскол в общество, речь шла об обычном опросе. Он также сказал, что сам говорит на украинском, но считает, что граждан Украины нельзя делить по языковому признаку.

"Неважно, на каком языке оставаться человеком", - резюмировал Рончик.

Ранее мы рассказывали, как в центре Варшавы украинка потребовала у музыканта из Беларуси не исполнять песни на русском языке.

Похожий инцидент произошел в Одессе, где женщина, сама говорящая на русском, пыталась запретить уличному музыканту петь песни на русском языке.