В Украине разрешили писать слово "Россия" с маленькой буквы. Однако только в неофициальных текстах.

Об этом заявила в Фейсбуке Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

В Нацкомиссии отметили, что написание названий "Российская Федерация", "Россия", "Москва", "Московия", "Московское царство", "Российская империя", "Государственная дума РФ" и подобных с маленькой буквы можно не квалифицировать как уклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера.

Нацкомиссия обсудила этот вопрос с учетом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины, Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины после обращения в соцсетях вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовый издал приказ, по которому название государства "Российская Федерация" в официальных документах следует писать с заглавных букв.

Позже он объяснил, что просто отредактировал таким образом свой приказ от 21 августа касательно образования украинских детей за рубежом, потому что иначе его бы не принял Минюст.