Министр образования Украины Оксен Лисовый приказал писать слова "Российская Федерация" с большой буквы.

Об этом говорится в приказе министра образования, который опубликовал народный депутат Макс Бужанский в своем Telegram-канале.

Также в приказе сообщается о необходимости внести и другие правки в словах.

Напомним, накануне министр образования Оксен Лисовый выступил против существования школ, в которых преподают на русском. По его словам, преподавание и проведение отдельных уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству.

Ранее в сети разгорелся конфликт из-за высказывания министра образования Лисового о русскоговорящих учителях. Тогда министр раскритиковал учителей, которые в общении с учениками на переменах переходят на русский язык. Также он написал, что "человек является патриотом той страны, на языке которой он говорит со своими детьми".

Мы рассказывали, что в мае Верховная Рада Украины признала "рашизм" государственной идеологией России. За это постановление проголосовал 281 народный депутат.