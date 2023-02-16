В России запретили использовать иностранные слова, которым есть аналоги в русском. Детали закона
Государственная дума России приняла в третьем чтении закон о защите русского языка.
Об этом сообщают российские СМИ.
Документ предусматривает такие новшества:
1. Запрещается использовать иностранные слова, которым есть аналоги в русском.
Это будет касаться органов власти всех уровней, судов, СМИ, производителей рекламы, показов фильмов в кинозалах, театральных и культурных мероприятий, написания вывесок.
Допустим, больше не сможет звучать слово "фейк". Его нужно будет заменять словом "подделка". Вместо "геймера" - "игрок". Вместо "кэшбэка" - "возврат".
2. Что касается слов из русского языка, нужно будет использовать не лишь бы какие, а зафиксированные в конкретных словарях. Их перечень будет сформирован.
Ответственность для нарушителей пока не предусмотрена. Нововведения не распространяются на личное общение и социальные сети.
Языки, являющиеся государственными в российских республиках, иностранными не считаются. Отметим, что в аннексированном Крыму "государственным" языком является в том числе и украинский.
Ранее сообщалось, что Госдума и Совет Федерации РФ соберутся на внеплановое заседание в годовщину объявления признания т.н "ЛДНР".
Также мы писали, что в Госдуме РФ предложили конфисковать имущество уехавших за границу россиян и ограничить их в правах.