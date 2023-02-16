Государственная дума России приняла в третьем чтении закон о защите русского языка.

Об этом сообщают российские СМИ.

Документ предусматривает такие новшества:

1. Запрещается использовать иностранные слова, которым есть аналоги в русском.

Это будет касаться органов власти всех уровней, судов, СМИ, производителей рекламы, показов фильмов в кинозалах, театральных и культурных мероприятий, написания вывесок.

Допустим, больше не сможет звучать слово "фейк". Его нужно будет заменять словом "подделка". Вместо "геймера" - "игрок". Вместо "кэшбэка" - "возврат".

2. Что касается слов из русского языка, нужно будет использовать не лишь бы какие, а зафиксированные в конкретных словарях. Их перечень будет сформирован.

Ответственность для нарушителей пока не предусмотрена. Нововведения не распространяются на личное общение и социальные сети.

Языки, являющиеся государственными в российских республиках, иностранными не считаются. Отметим, что в аннексированном Крыму "государственным" языком является в том числе и украинский.

Ранее сообщалось, что Госдума и Совет Федерации РФ соберутся на внеплановое заседание в годовщину объявления признания т.н "ЛДНР".

Также мы писали, что в Госдуме РФ предложили конфисковать имущество уехавших за границу россиян и ограничить их в правах.