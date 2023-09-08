Министр образования Оксен Лисовый объяснил, почему в одном из своих приказов он распорядился писать слова "Российская Федерация" с большой буквы.

Чиновник посвятил разъяснению пост в Фейсбуке.

По его словам, он просто отредактировал таким образом свой приказ от 21 августа касательно образования украинских детей за рубежом, потому что иначе его бы не принял Минюст.

"Что такое Россия и кто такие россияне, мне хорошо известно из опыта моей семьи, собственного опыта и опыта моих собратьев. Правописание "РФ" с заглавной буквы – ошибка, но требование нормопроектирования. Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, ныне находящихся за границей", – пояснил министр.

В комментариях он сказал, что только за, чтобы дети в Украине писали слово "Россия" с маленькой буквы.

Как мы сообщали, на приказ Лисового обратил внимание народный депутат Максим Бужанский.

Мы также рассказывали, что на днях Лисовый выступил против существования школ, в которых преподают на русском. По его словам, преподавание и проведение отдельных уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству.