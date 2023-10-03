В центре Варшавы гражданка Украины потребовала от уличного музыканта из Беларуси не петь на русском языке.

Видео конфликта девушка опубликовала в соцсетях.

Отмечается, что белорус пел песню группы "Ляпис Трубецкой" "Воины света", которая в 2014 году была очень популярна среди сторонников Майдана и украинских добробатов.

Однако украинка все равно возмутилась тем, что музыкант исполняет песню на русском языке. Девушка сказала, что эту песню перевели на украинский, на что музыкант ответил, что не знает украинского языка. Тогда она предложила петь песню на белорусском, но парень ответил, что в школе его не учил.

Ранее в Одессе женщина, говорящая на русском, пыталась запретить уличному музыканту петь песни на русском языке.

Также мы публиковали подробности языкового скандала во Львове из-за песен Виктора Цоя, который произошел между уличным музыкантом из Одессы по имени Александр и нардепом от "Голоса" Натальей Пипой.

Позже одесский музыкант снова попал в скандал из-за песен на русском языке, но теперь уже в своем родном городе.