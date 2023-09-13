"Одесса не хочет переходить на украинский".

Местные телеграм-каналы публикуют видео, снятое приезжей женщиной, которая "разочаровалась в местных жителях".

Женщина сравнивает Одессу с Киевом: по её словам, в столице люди, даже разговаривая друг с другом на русском, при общении с посторонними переходят на украинский. В Одессе же, констатирует она, на русском говорят практически все и со всеми.

"Одесса меня немного разочаровала. <...> Одесса вообще не переходит на украиский язык. Вот вообще не переходит. <...> Я верю, что в Одессе много патриотов, но что ещё вам нужно, чтобы вы поняли, что говорить по-русски нельзя?", - говорит приезжая.

Автор видео жаловалась на русскоязычное общение в большинстве кофеен и отелей, на то, что пожилая женщина на пляже говорила ей про Пушкина, улицу которого, как и улицу Катериненскую до сих пор не переименовали городские власти.

"Я понимаю, что всё это – дело времени, но... Вот, посмотрите: они идут и разговаривают на русском языке", - говорит женщина, показывая рукой на улицу, где за кадром, видимо, идёт какая-то группа людей, общающихся на русском.

Ранее мы сообщали, почему в Украине участились языковые скандалы.

Мы также сообщали подробности языкового скандала с участием 17-летнего музыканта из Одессы, ранее попавшего в аналогичный инцидент на улице Львова.