Ставший известным после того, как спел во Львове песни Виктора Цоя и навлек на себя гнев народного депутата Натальи Пипы 17-летний парень из Одессы по имени Александр не может их спокойно исполнять и в родном городе.

Во время выступления на улице Дерибасовской к музыканту подошёл полицейский патруль и потребовал прекратить петь песни на русском языке.

Видео инцидента публикуют местные Telegram-каналы.

Во время диалога правоохранители пригрозили, что в следующий раз к музыканту подойдёт "кто-то другой", и разговор сложится иначе.

"Есть куча украинских песен, никто ничего не запрещает", - говорит в ролике один из копов.

Напомним, в начале лета во Львове одессит поругался с нардепом от "Голоса" Натальей Пипой, которая попыталась запретить ему петь на улице песни Виктора Цоя.

После этого парень по имени Александр был задержан и записал, как он позже сообщил, вынужденное видео с извинениями. Подростка как несовершеннолетнего поместили в приют, однако позже отпустили.

В соцсетях развернулась кампания в защиту одессита, в которой активное участие приняли украинские военные.

А бывший советник Офиса президента Алексей Арестович продекламировал в поддержку музыканта "В лесу родилась елочка".

Недавно стало известно, что львовский суд признал 17-летнего Александра виновным в мелком хулиганстве, но ограничился предупреждением. Сообщалось, что нардеп Наталья Пипа лично просила суд не штрафовать юношу.

Мы анализировали, что показал языковый скандал с песнями во Львове и реакция на него общества.