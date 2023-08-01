Суд оштрафовал на 51 гривну парня, который с друзьями громко слушал российского исполнителя Григория Лепса в машине в центре Львова.

Как сообщает zaxid.net, 20-летнего парня признали виновным по статье о мелком хулиганстве.

Отмечается, что сам фигурант скандала, одессит Лукьян Зайцев на судебное заседание не явился. Рассмотрев обстоятельства дела, 27 июля судья Галицкого районного суда Львова Ирина Волоско признала молодого человека виновным в мелком хулиганстве по статье 173 КУпАП и назначила ему штраф в размере 51 гривны.

Кроме того, парень должен оплатить судебные расходы в размере 537 гривен.

Это решение еще можно обжаловать в апелляционном порядке.

Ранее "Страна" публиковала видео , на котором пассажиры автомобиля с днепропетровскими номерами слушают российского певца. Из-за музыки между автором записи и пассажирами авто возникла перепалка.

После инцидента поклонник творчества Лепса публично принес извинения.

Также "Страна" писала, что водителю и пассажирам Range Rover, слушавшим Лепса на улице во Львове, вручили повестки.

Накануне Львовский суд также признал виновным в мелком хулиганстве 17-летнего Александра из Одессы, который пел песни Виктора Цоя на улице. В его случае суд ограничился предупреждением.