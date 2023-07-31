Львовский суд признал виновным в мелком хулиганстве 17-летнего музыканта из Одессы, который во Львове пел песни Цоя на улице.

Об этом сообщила нардеп от "Голоса" Наталья Пипа, с которой у музыканта произошел конфликт.

В качестве наказания суд ограничился предупреждением.

Пипа сообщает, что лично просила суд не штрафовать юношу, а выдвинуть только предупреждение.

По данным местных СМИ, она сама написала в полицию заявление на парня по статье 173 административного кодекса - мелкое хулиганство, к которому относятся: использование нецензурной лексики в общественных местах, нарушение покоя граждан, совершение шума, приставание к людям и другие виды несоблюдения порядка.

Судя по посту Пипы, заявление касается нецензурной лексики в ее адрес.

"Только после отказа и мата я начала снимать видео и вызвала полицию. И когда я говорила, что он нарушил закон, то он нарушил ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях и Решении ЛОС о русскоязычном культурном продукте", - пишет депутат.

Ранее мы писали о том, что подростка-одессита, который пел песни Цоя во Львове, отправили в приют после угроз нардепа Пипы.

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