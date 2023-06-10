В сети появилось видео, как в центре Одессы уличный музыкант поет песню Виктора Цоя "Когда твоя девушка больна".

Соответствующие кадры распространились в Telegram-каналах.

"Подразумевается ли под "девушкой" народный депутат Наталья Пипа, пытавшаяся запретить другому парню из Одессы публично исполнять песни Цоя - неизвестно.

Но после скандала, который произвел большой резонанс в Украине, песни Цоя на улице стали вызывать гораздо больше интереса", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, во Львове одессит поругался с нардепом от "Голоса" Натальей Пипой, которая попыталась запретить ему петь на улице песни Виктора Цоя.

После этого парень был задержан и записал, как он позже сообщил, вынужденное видео с извинениями. Подростка, как несовершеннолетнего, поместили в приют, однако позже из приюта его отпустили.

В соцсетях, тем временем, развернулась кампания в защиту одессита, в которой активное участие приняли украинские военные.

А бывший советник Офиса президента Алексей Арестович продекламировал "В лесу родилась елочка" в поддержку одессита.

Ранее мы анализировали, что показал языковый скандал с песнями во Львове и реакция на него общества.