Подростка-одессита, который попал во Львове в скандал из-за того, что пел песни Виктора Цоя, отпустили из приюта.

Как он сообщил в новом видео, из Одессы пришли по электронной почте необходимые документы, которые позволили ему покинуть приют.

Теперь, по словам парня, он возвращается в Одессу "давать концерты".

"Панки хой, Цой жив", – закончил он свое обращение.

Напомним, во Львове одессит поругался с нардепом от "Голоса" Натальей Пипой, которая попыталась запретить ему петь на улице песни Виктора Цоя.

После этого парень был задержан и записал, как он позже сообщил, вынужденное видео с извинениями. Подростка, как несовершеннолетнего, поместили в приют.

В соцсетях, тем временем, развернулась кампания в защиту одессита, в которой активное участие приняли украинские военные.

А бывший советник Офиса президента Алексей Арестович продекламировал "В лесу родилась елочка" в поддержку одессита.

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