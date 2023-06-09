"Панки хой, Цой жив". Музыканта-одессита, попавшего в языковой скандал во Львове, отпустили из приюта
Подростка-одессита, который попал во Львове в скандал из-за того, что пел песни Виктора Цоя, отпустили из приюта.
Как он сообщил в новом видео, из Одессы пришли по электронной почте необходимые документы, которые позволили ему покинуть приют.
Теперь, по словам парня, он возвращается в Одессу "давать концерты".
"Панки хой, Цой жив", – закончил он свое обращение.
Напомним, во Львове одессит поругался с нардепом от "Голоса" Натальей Пипой, которая попыталась запретить ему петь на улице песни Виктора Цоя.
После этого парень был задержан и записал, как он позже сообщил, вынужденное видео с извинениями. Подростка, как несовершеннолетнего, поместили в приют.
В соцсетях, тем временем, развернулась кампания в защиту одессита, в которой активное участие приняли украинские военные.
А бывший советник Офиса президента Алексей Арестович продекламировал "В лесу родилась елочка" в поддержку одессита.
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