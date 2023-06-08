В TikTok продолжают записывать видео в поддержку уличного музыканта, который пел песни Цоя
В тик-ток идет кампания в защиту уличного музыканта из Одессы, у которого случился конфликт с нардепом Натальей Пипой во Львове из-за исполнения песен Цоя.
Пользователи приложения, в том числе украинские военные, записывают видео в поддержку одессита.
Много видео записывают украинские военные, призывая не делить украинцев по принципу языка.
А боец ВСУ Кирилл Гиря написал на эту тему стих. Видео с ним уже набрало 1,6 млн просмотров.
Ранее мы анализировали, почему в Украине участились языковые скандалы.
Напомним, что после инцидента во Львове уличный музыкант извинился.
А потом рассказал, что видео с извинениями записал вынужденно.
Также мы писали, как Алексей Арестович продекламировал "В лесу родилась елочка" в поддержку одессита, исполнявшего во Львове песни Цоя.
Война в Украине идет 470-й день. Мы следим за новостями 8 июня 2023 года в своем онлайне.
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