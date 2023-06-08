В тик-ток идет кампания в защиту уличного музыканта из Одессы, у которого случился конфликт с нардепом Натальей Пипой во Львове из-за исполнения песен Цоя.

Пользователи приложения, в том числе украинские военные, записывают видео в поддержку одессита.

Много видео записывают украинские военные, призывая не делить украинцев по принципу языка.

А боец ВСУ Кирилл Гиря написал на эту тему стих. Видео с ним уже набрало 1,6 млн просмотров.

Ранее мы анализировали, почему в Украине участились языковые скандалы.

Напомним, что после инцидента во Львове уличный музыкант извинился.

А потом рассказал, что видео с извинениями записал вынужденно.

Также мы писали, как Алексей Арестович продекламировал "В лесу родилась елочка" в поддержку одессита, исполнявшего во Львове песни Цоя.

Война в Украине идет 470-й день. Мы следим за новостями 8 июня 2023 года в своем онлайне.

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