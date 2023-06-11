Исполнявший во Львове песни Виктора Цоя 17-летний подросток-одессит был заперт в детский приют под давлением народного депутата от "Голоса" Натальи Пипы, которая устроила с ним языковой скандал.

Об этом заявила глава одесской службы по делам детей Юлия Никандрова на своей странице в Facebook.

Напомним, Пипа обвинила парня в том, что тот поет на улице песни Цоя на "запрещенном" русском языке. После видео их перебранки одессит, приехавший во Львов к другу, оказался в детском приюте (его туда определила вызванная нардепом полиция).

Эти события возмутили множество украинцев, которые стали выступать в защиту парня. После чего Наталья Пипа заявила, что он попал в приют, поскольку "оказался несовершеннолетним, приехав сюда без сопровождения взрослых".

В комментариях ей ответили одесские чиновницы. Глава местной службы по делам детей Юлия Никандрова заявила, что украинцы, по закону, имеют право передвигаться без сопровождения взрослых с 14 лет.

"Ребенок приехал во Львов с паспортом, с деньгами в гости к другу. Вы решили пропиариться за его счет, устроили шоу. Вызвали полицию и (внимание!) угрозами полиции и директора приюта закрыли ребенка как нарушителя. Чтобы проучить. Полиция оформила "акт найденного ребенка" (что? Найденного? В 17 лет?). Директриса приюта честно призналась, что вы устроили скандал, и отказать вам она не смогла", - сообщила Никандрова.

Глава департамента образования Одессы Елена Буйневич рассказала, что из Львова даже не сообщили о ситуации родным парня и не позвонили в местные органы власти, чтобы одессита могли вернуть домой.

"Я через школы по видео, которое увидела только на вторые сутки, выясняла фамилию ребенка! Учителя искали по домам семью, ребенок не учится сейчас очно, потому что у мамы есть проблемы со здоровьем. Неужели Львов так далеко от Одессы, что телефоны у нас не работают?" - возмутилась Буйневич.

Напомним, на днях сам подросток-музыкант записал обращение, в котором рассказал, что из Одессы пришли по электронной почте необходимые документы, которые позволили ему покинуть приют. По словам парня, он возвращается в Одессу "давать концерты".

Ранее в его поддержку выступил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.