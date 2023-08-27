Музыкант из Одессы, 17-летний Александр, у которого сегодня полицейские на улице Дерибасовской потребовали перестать петь песни на русском языке, в комментарии "Стране" рассказал подробности инцидента.

"Мы играли "Короля и Шута", песню "Лесник". Полицейские подошли и докопались. Штрафа не было, предупредили и ушли", - рассказал "Стране" музыкант.

По словам Александра, до того, как подошла полиция, никто из прохожих не жаловался на исполнение песен на русском языке.

Напомним, в начале лета во Львове одессит поругался с нардепом от "Голоса" Натальей Пипой, которая попыталась запретить ему петь на улице песни Виктора Цоя.

После этого парень был задержан и записал, как он позже сообщил, вынужденное видео с извинениями. Подростка как несовершеннолетнего поместили в приют, однако позже отпустили.

В соцсетях развернулась кампания в защиту одессита, в которой активное участие приняли украинские военные.

А бывший советник Офиса президента Алексей Арестович даже продекламировал в поддержку музыканта "В лесу родилась елочка".

Недавно стало известно, что львовский суд признал 17-летнего Александра виновным в мелком хулиганстве, но ограничился предупреждением. Сообщалось, что нардеп Наталья Пипа лично просила суд не штрафовать юношу.

Мы анализировали, что показал языковый скандал с песнями во Львове и реакция на него общества.