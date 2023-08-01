В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, которым предлагается запретить использование российского музыкального продукта в заведениях торговли, общественного питания и сферы услуг и ужесточить за это ответственность.

Соответствующий документ подали 15 депутатов из большинства фракций.

Авторы предлагают дополнить Кодекс об административных нарушениях новым положением, в котором говорится, что использование запрещённого музыкального продукта (фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов) влечет за собой штраф от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов. За повторное нарушение грозит штраф от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов.

В пояснительной записке упоминается, что в июле этого года в Киевской области посетительницу заведения, которая сделала замечания по поводу караоке, где исполнялись песни на русском языке, вытолкали из заведения его работники.

По этому факту полиция составила админпротокол со штрафом в 170 гривен, что, по мнению депутатов, не может считаться адекватным наказанием за такое нарушение.

"Музыкальный продукт государства-агрессора может влиять на сепаратистские настроения населения, создавая иллюзию привлекательности российской идентичности, наличия общих интересов, отличных от интересов остального населения Украины, порождая ценностные противоречия. Такой продукты часто по своей сути были информационными спецоперациями, направленными на ослабление нашего государства", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Мы рассказывали о случае, упомянутом в документе.

В июле Киевский городской совет принял решение о запрете русских песен в публичных местах столицы.