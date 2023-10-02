В Одессе женщина, говорящая на русском, пыталась запретить уличному музыканту петь песни на русском языке.

Видео конфликта публикуют местные Telegram-каналы.

На возмущение женщины исполнением песен на русском, музыкант ответил, что "одесситы всегда говорили на русском языке".

Прохожие поддержали музыканта. Когда устроившую разборки особу спросили, почему она сама говорит на русском, женщина ответила на украинском, что пытается говорить на нем, но потом опять перешла на русский язык.

Ранее появилось видео, снятое приезжей женщиной, которая "разочаровалась в жителях Одессы". По ее словам, в городе "на русском говорят практически все и со всеми".

Также мы публиковали подробности языкового скандала во Львове из-за песен Виктора Цоя, который произошел между уличным музыкантом из Одессы по имени Александр и нардепом от "Голоса" Натальей Пипой.

Позже одесский музыкант снова попал в скандал из-за песен на русском языке, но теперь уже в своем родном городе.

А весной в Одессе предъявили претензии девушкам, которые праздновали день рождения в кафе под песни российской группы "Руки вверх".