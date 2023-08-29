Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что принуждение к переходу на украинский язык людей, которые всю жизнь говорили по-русски, вызовет сопротивление.

Об этом он сказал в комментарии агентству "Франс Пресс".

"Настаивать на том, чтобы люди отказывались от русского языка, – не лучший путь", – заявил Терехов.

Мэр добавил, что старшему поколению, которое всю жизнь говорило по-русски, трудно сменить язык.

"Бойкот (русского языка. – Ред.) вызвал сопротивление со стороны многих, кто утверждает, что этот язык не принадлежит России и его использование не является признаком отсутствия патриотизма", – констатирует агентство.

Как мы сообщали, после того, как на мэра Харькова подали иск, суд отменил штраф Терехова за русский язык в соцсетях. Мовный омбудсмен Кремень обещал подать апелляцию.

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