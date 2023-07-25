Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь занялся контролем языковых нарушений на "Укрзализныце".



Об этом он сообщил в Фейсбуке.



"Из открытых источников нам стало известно о случае применения негосударственного языка на пассажирских железнодорожных билетах без перевода информации на украинский. Это серьезное нарушение языкового закона со стороны "Укрзализныци", - написал Креминь.



По словам мовного омбудсмена, приказ об осуществлении госконтроля за применением госязыка "Укрзализныцей" уже подписан.



"Уверен, что ситуация будет исправлена, а виновные понесут ответственность", - заявил Креминь.

Недавно мы сообщали, что школьную учительницу из Днепра оштрафовали на 3400 гривен за преподавание на русском языке. Решение принял Креминь. Учительница математики школы №126 в апреле начала вести онлайн-урок на русском языке. Это возмутило одну из школьниц, которая сообщила своим родителям, а те пожаловались на учительницу директору. Дело дошло и до омбудсмена.

Также мы писали, что Креминь потребовал устранить нарушения языкового закона в Харькове и переименовать станцию метро "Пушкинская".