Законопроект № 9432 с нормой о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах только в оригинале с украинскими субтитрами доработали. Из него убрали норму об обязательной демонстрации кинопродукции без украинского дубляжа.

Об этом сообщает телегам-канал "Слуги народа" со ссылкой на заявление заместителя председателя фракции СН Евгении Кравчук.

"Мы с коллегами не раз консультировались с общественными организациями и экспертами о рисках законопроекта в вопросе защиты украинского языка. Именно поэтому мы изъяли требование об обязательной демонстрации без украинского дубляжа фильмов, языком оригинала которых является английский. Именно в такой версии законопроект попадет на рассмотрение в сессионный зал", - заявила нардеп.

В документе была норма, что с 2027 года 100% англоязычных фильмов в украинских кинотеатрах должны показывать в оригинале с украинскими субтитрами.

Союз кинотеатров Украины обратился с письмом к президенту, попросив пересмотреть законопроект. По его оценке, в таком виде он сильно ударит по индустрии украинского дубляжа и приведет к закрытию целых студий. А простые украинцы жаловались, что многие не знают английский язык на достаточном уровне, чтобы смотреть фильмы, а прочитать субтитры не смогут люди с плохим зрением.

Напомним, в конце июня Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который официально определяет статус английского как одного из языков международного общения в Украине. Именно в нем фигурировал спорная норма о дубляже.

Накануне Денис Шмыгаль объяснял, зачем английскому языку нужен такой статус.