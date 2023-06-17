Английский язык получит статус языка международного общения в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль у себя в телеграм-канале после совещания по этому вопросу с участием Минцифры и Минкульта.

"Украина открыта миру. Параллельно с интеграцией Украины в ЕС усиливаем сотрудничество с международным сообществом. В рамках этого растёт потребность в людях со знанием английского языка. Изучение английского должно стать более доступным для украинцев.

"Мы готовим проект закона, который, в частности, закрепит английский язык как язык международного общения. В то же время нарабатываются решения, которые сделают изучение английского более доступным для всех желающих", - сообщил Шмыгаль.

"Английский язык открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда, информационным и культурным продуктам, более высокой заработной плате. Эти преимущества должны получить и украинцы, что поможет утверждению Украины как регионального лидера", - добавил премьер.

Ранее в Украине определили пилотов, которые будут учиться управлять F-16. Они знают английский язык и имеют боевой опыт.

А военкоматы Харькова будут активнее призывать переводчиков для работы с иностранной военной техникой.