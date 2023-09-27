Одесская область попала в тройку лидеров по нарушениям языкового закона.

Об этом заявила в интервью Ukraine Media Center Odesa представительница уполномоченного по защите госязыка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк.

"Лидерство по обращениям по поводу языковых нарушений стабильно держит Киев, далее следуют Харьков и Одесса. Но я не называла бы это антирейтингом. Это не только о количестве нарушений, это об активности граждан, их правовой осведомленности, желании защищать свои языковые права и отстаивать языковое законодательство", - сказала Витко-Присяжнюк.

По ее словам, чаще всего обращения по поводу нарушений касались сферы обслуживания, языка интернет-ресурсов, языка рекламы и информации для общего ознакомления (вывесок, объявления и т.п.).

Она добавила, что Одесская область находится на первом месте в антирейтинге по несоблюдению использования государственного языка в вузах.

"Что парадоксально: все эти преподаватели, с которыми я общалась, прекрасно владеют украинским языком. Преподаватели часто апеллируют к тому, что их студенты просили, чтобы они всегда так преподавали. В большинстве своем такие случаи фиксировались студентами на видео во время дистанционного обучения, к нам присылали целые лекции", – сообщила Витко-Присяжнюк.

Ранее уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь занялся контролем языковых нарушений на "Укрзализныце".

Также он попросил убрать русский язык из паспортов старого образца.