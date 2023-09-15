В Киеве демонтировали элементы советского обелиска "Город-герой Киев" на Галицкой площади (бывшая площадь Победы).

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

Были сняты советские звезды по бокам обелиска и информационная табличка на русском языке.

А дату "1941" изменили на "1939" – год, когда началась Вторая мировая война.

Напомним, в середине мая Министерство культуры лишило охранного статуса два советских памятника монументального искусства в Киеве: участникам Январского вооруженного восстания 1918 против Центральной Рады в Мариинском парке и обелиск в честь города-героя Киева на Галицкой площади. Лишение памятников охранного статуса позволяет местным властям их демонтировать без согласования органа охраны культурного наследия.

А в августе на монумент "Родина-мать" вместо демонтированного советского герба установили украинский герб - трезубец.

Кроме того, автор трезубца на щите "Родины-матери" Алексей Пергаменщик предложил заменить еще и гарду меча монумента, потому что на ней красуются звезды. Скульптор заявлял, что готов срезать звезды бесплатно.