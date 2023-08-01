Советский герб с монумента "Родина-Мать" полностью демонтирован. Последней сняли звезду.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Напомним, что ближе к 14:30 со щита монумента демонтировали главные элементы советского герба: серп и молот.

Ранее исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев заявил, что демонтированные элементы с монумента "Родина-Мать" будут храниться в Музее истории Украины во Второй мировой войне.

Он также сказал, что работы по демонтажу советской символики на монументе будут завершены ко Дню независимости Украины.

Напомним, демонтаж советского герба на монументе "Родина-Мать" начался в воскресенье, 30 июля.

Ранее мы публиковали фото герба Украины, которым заменят советскую символику на щите монумента. Стоимость проекта составляет 28 миллионов гривен.

Накануне гендиректор музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент "Родина-Мать" переименуют в "Украина-мать". По его словам, теперь переименование должен будет утвердить Минкульт. Директор ожидает, что это произойдет также до 24 августа.

Мы писали, что Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне тоже планируют переименовать в Музей войны за независимость. По словам Савчука, новое название должно отображать борьбу Украины за независимость на протяжении ХХ и ХХІ веков.