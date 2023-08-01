В Киеве продолжают демонтировать советский герб с монумента "Родина-Мать". В скором времени герб заменят трезубцем.

"Страна" сделала видео работ на высоте, на котором видно, что большую часть советского герба уже сняли.

Напомним, что высота монумента вместе с постаментом - 102 метра. Это самый высокий памятник в Украине.

Ранее исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев заявил, что демонтированные элементы с монумента "Родина-Мать" будут хранится в музее истории Украины во Второй Мировой войне.

Он также сказал, что работы по демонтажу советской символики на монументе будут завершены ко Дню Независимости Украины.

Напомним, демонтаж советского герба на монументе "Родина-Мать" начался в воскресенье, 30 июля.

Ранее мы публиковали фото герба Украины, которым заменят советскую символику на щите монумента. Стоимость проекта составляет 28 миллионов гривен.

Накануне гендиректор музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент "Родина-Мать" переименуют в "Украина-мать". По его словам, теперь переименование должен будет утвердить Минкульт. Директор ожидает, что это произойдет также до 24 августа.

Мы писали, что Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне тоже планируют переименовать в Музей войны за независимость. По словам Савчука, новое название должно отображать борьбу Украины за независимость на протяжении ХХ и ХХІ веков.