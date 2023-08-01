В Киеве продолжаются работы по демонтажу советского герба со щита монумента Родина-мать. Его заменят трезубцем.

"Страна" сделала фото и видео работ на высоте. На них видно, что большую часть советского герба уже сняли.

Демонтированные элементы с монумента "Родина-Мать" будут храниться в музее истории Украины во Второй Мировой войне. Об этом в комментарии "Униан" сообщил исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев.

Он также сказал, что работы по демонтажу советской символики на монументе будут завершены ко Дню Независимости Украины.

Напомним, в воскресенье, 30 июля, в Киеве начался демонтаж советского герба на монументе "Родина-Мать".

Ранее мы публиковали фото герба Украины, которым заменят советскую символику на щите монумента. Стоимость проекта составляет 28 миллионов гривен.

Накануне гендиректор музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент "Родина-Мать" переименуют в "Украина-мать". По его словам, теперь переименование должен будет утвердить Минкульт. Директор ожидает, что это произойдет до 24 августа - Дня независимости.

К слову, Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне тоже планируют переименовать в Музей войны за независимость. По словам Савчука, новое название должно отображать борьбу Украины за независимость на протяжении ХХ и ХХІ веков.