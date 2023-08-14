Гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в комментарии "Стране" прокомментировал инициативу автора тризуба спилить звезды на гарде меча монумента "Родина-Мать" в Киеве.

"Это точно не компетенция скульптора, автора тризуба на щите "Родина-Мать" и не компетенция музея. Вопрос намного глубже и шире. Как аргумент я хотел бы отметить, что у нас самая высокая награда - звание Героя Украины с вручением золотой звезды.

Сначала должно быть определение на государственном уровне отношения к этому знаку. Безусловно у меня отношение с большим уважением к защитникам, которые носят на груди этот знак. Вместе с этим, раньше вручение звания Героя Украины было с вручением знака золотой тризуб, потом эту практику изменили.

Я могу твердо сказать, что являюсь одним из тех, кто выступает за то, чтобы вернуться к предыдущей практике и использовать тризуб, в том числе, и на наивысшей награде. Но для этого нужно понять и сделать взвешено на государственном уровне с учетом всех моментов", - говорит Савчук.

В свою очередь скульптор Алексей Пергаменщик настаивает, что звезды нужно срезать.

"У меня есть опытные альпинисты и 100%-ная возможность и желание сделать это за свой счет. Чтобы не было так, что они потом какие-то средства забьют и будут строить какие-то леса, кран подавать и т.д. Ничего этого не нужно. Мы залезем за день это срежем и отдадим музею звезды на сохранение", - сказал Пергаменщик в комментарии "Стране".

Также он рассказал, что договорился с митрополитом ПЦУ Епифанием, чтобы тот освятил тризуб, однако директор музея отказал, потому что "должны были быть представлены все конфессии и это будет дискриминация".

Как писала "Страна", 1 августа советский герб с монумента "Родина-Мать" полностью демонтировали. Последней с него сняли звезду.

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