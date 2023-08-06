В последние недели общественное внимание приковано к легендарному монументу Родина-Мать в Киеве. Cегодня на щит монумента водрузили украинский герб - Тризуб.

"Страна" собрала 5 интересных фактов о монументе и его ребрендинге.

1. Родина-Мать выше Статуи Свободы

Родина-Мать входит в ТОП-10 самых высоких монументов в мире и является самым высоким в Европе. Вопреки распространенному мнению, киевская Родина-Мать – выше Статуи Свободы в Нью-Йорке. Общая высота украинского памятника составляет 102 м, а американской статуи – 93 м.

Кстати, весит Родины-Мать как 90 слонов – 450 тонн. Из них 9 тонн весит меч, расположенный в правой руке, и еще 13 тонн – щит в левой руке.

Согласно выводам специалистов, монумент "Родина-мать" должен простоять свыше 150 лет. По расчётам, статуя может выдержать даже землетрясение силой 9 баллов.

2. Меч пришлось укоротить

По одной из киевских легенд, Киевский митрополит при строительстве монумента настоял о том, чтобы скульптура не была выше Большой Лаврской колокольни – мол, оружие не может быть выше креста. После этого было решено укоротить меч скульптуры, чтобы он стал ниже верхушки колокольни на 12 метров. Однако архитекторы утверждают, что это сделано для архитектурного равновесия между сооружениями бывшего музея Великой Отечественной войны и Лавры.

Кстати, часть советской символики после на монументе все же осталось: рукоять меча, который держит в руке Родина-Мать, украшена звездами.

3. Статуя могла быть золотой

Строительство памятника началось в 1972 году. Проектировал монумент знаменитый советский скульптор Евгений Вучетич. Который незадолго до того построил монумент "Родина-мать зовет" в Волгограде на Мамаевом кургане.

Родина-мать в Волгограде

Изначально предполагалось покрыть монумент сусальным золотом, однако позднее от этой идеи отказались. Металлический каркас был выполнен из нержавеющей стали производства "Запорожстали". Стальную обшивку статуи сварили специалисты Института электросварки имени Патона из листов размером 50×50 см толщиной 1,5 мм. Суммарная длина швов составила около 30 км. Институт Патона также давал рекомендации по сварке элементов из нержавеющей стали отдельными блоками-секциями весом 25—30 тонн. Родина-Мать стала первым в мире монументом из стали, изготовленным методом сварки.

Первоначально предполагалось, что на постаменте будет возвышаться 80-метровая бронзовая с позолотой фигура женщины. У подножия статуи с 30-метровой высоты должен был течь в Днепр водопад, с обеих сторон которого были бы скульптурные группы, изображающие форсирование Днепра бойцами Красной армии. Однако после смерти скульптора Евгения Вучетича работу над монументом возглавил украинский скульптор Василий Бородай, при котором композиция претерпела значительные изменения и приобрела тот вид, в котором монумент и был открыт.

Мало кто знает, что фигура женщины символизирует не только победу. Она – своеобразный памятник выдающейся украинской скульпторша Галине Кальченко, умершей в 49 лет от рака. Василий Бородай неоднократно рассказывал, что лицу Родины-Матери намеренно придал черты талантливой коллеги. Правда, нос скульптуры пришлось удлинить, иначе снизу выглядел бы сплюснутым.

4. Курьезы при открытии

Родина-Мать была установлена в Киеве ​​в 1981 году на День Победы 9 мая. Торжественно открывал музей пожилой генсек Леонид Брежнев, а также главы союзных республик и члены правительства СССР.

Режиссер-постановщик торжественной церемонии Лев Силаев позже вспоминал, что во время приезда Брежнева произошло несколько курьезных моментов.

Так, на вокзале сильный порыв ветра забросил ковровую дорожку Брежневу на голову, от чего он едва не упал.

В конце церемонии произошел еще один курьезный случай: организаторы не смогли найти аэростат, который вечером, под "аккомпанемент" фейерверков, должен был поднимать огромный портрет Ленина на красном полотне над украинской столицей.

Вместо этого они раздобыли метеозонд из белой блестящей резины. И когда в кульминационный момент прожекторы вместо флага с изображением Ленина выхватили из темноты белый длинный баллон, который вызвал однозначные ассоциации, публику охватил смех. Улыбнулся даже Брежнев.

5. Ребрендинг Родины-Матери

После провозглашения независимости Украины в 1991 году начала обсуждаться тема "декоммунизации" скульптуры. Однако вплоть до 2014 года обсуждение это было очень вялым и до конкретики не доходило. Памятник считался символом "победы в Великой Отечественной войне" (именно под таким названием День Победы 9 мая отмечался в Украине до 2015 года), а потому многим казалось логичным, что на монументе сохраняется герб страны, которая в той войне победила.

Однако после Майдана 2014 года, аннексии Крыма и войны на Донбассе, ситуация начала меняться. "День победы в Великой Отечественной войне" в 2015 году в Украине был официально переименован в "День победы над нацизмом во Второй Мировой войне". Был принят закон о декоммунизации и началась дискуссия, что делать с гербом.

Высказывались разные варианты. Например, главный архитектор Киева Сергей Целовальник в 2015 году вообще предложил демонтировать Родину-Мать. Тогдашний директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович предлагал оставить щит в руке "Родины-матери" без символики. Но позже стал сторонником идеи заметь его на Тризуб.

Но дальше разговоров дело тогда не шло. Да и в обществе к подобным идеям было все еще далеко неоднозначное отношение.

И лишь после начала полномасштабного вторжения в РФ, к решению вопроса подступили вплотную.

В июле 2022 года прошел опрос в "Дие" о будущем символики на щите монумента. Наибольшее количество голосов (85%) набрал вариант заменить Тризубом.

А еще через год - в июле 2023 года, начат демонтаж герба СССР.

Кроме того, сам монумент "Родина-мать" хотят переименовать - в "Украина-мать". Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне также планируют переименовать - в Музей войны за независимость. Соответствующее решение принял ученый совет музея и уже направил запрос в Минкульт, сообщил гендиректор музея Юрий Савчук.

Новое название должно отображать борьбу Украины за независимость на протяжении 20 и 21 веков: от принятия Четвертого универсала Украинского Центрального Совета в 1918 году, провозглашавшего независимость Украинской Народной Республики, до сегодняшних дней, включая нынешнюю войну.

Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев заявил, что демонтирование элементы с монумента Родина-Мать будут хранится в музее истории Украины во Второй Мировой войне.

Правда, ребрендинг прошел не без проблем. Так, Минкульт забраковал сталь, предоставленную "Запорожсталью" для изготовления тризуба на щит монумента "Родина-мать" (напомним, именно на этом заводе производилась сталь из которой скульптура была изготовлена изначально).

В ведомстве заявили, что материал не отвечает техническим требованиям, потому что он должен быть идентичен тому, из которого изготовили сам монумент.

"Предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал с комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы", - говорится в сообщении.

Как заявил "Стране" автор Тризуба скульптор Алексей Пергаменщик, "Запорожсталь" предоставила "сталь абсолютно не такого цвета и не такой толщины. У них она 1,7 миллиметра, а нужно 1,5. При этом, у них она ещё и разная по толщине и погрешности есть. А когда есть эта разница — криво получается. И соответственно вес тризуба был бы больше, чем советский герб, который демонтируют. Кроме этого, сталь должна быть светлой, а у них она была какая-то серая. Ее даже не использовали, отложили и купили бельгийский метал. Он идеально ровный и с ним приятно работать".

А потому решено использовать европейский металл. Заявлено, что на цену проекта это никак не повлияет - 28 млн гривен. Эти деньги будут не от бюджета, а от доноров и меценатов.

"Запорожсталь" не согласилась с решением Минкульта забраковать ее продукцию для производства трезубца монумента "Родина-Мать". "Запорожсталь" заявляет, что выполнила все требования Минкульта по типу и качеству стали и при передаче продукции к ним претензий не было.

Также в обществе вызвало дискуссию вообще необходимость трат в военное время на смену символов (пусть и за частный счет). "Не лучше было бы отправить эти деньги на помощь армии?", - спрашивали критики данного решения. Минкульт во главе с тогда еще министром Александром Ткаченко настаивал на необходимости смены герба, заявляя о важном идеологическом значении этого действия во время войны.

Так или иначе, но эта критика била по политическим позициям Ткаченко. И вскоре он ушел в отставку, хотя непосредственной причиной для нее стало решение выделить крупную сумму бюджетных денег на сериал про агробарона из Днепропетровской области.

Но на ход работ по смене герба это уже не повлияло. Их было решено довести до конца.