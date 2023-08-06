В воскресенье, 6 августа, на монумент "Родина-мать" в Киеве с утра вместо демонтированного советского герба установили украинский герб - тризуб.

Сейчас идут работы по фиксации. Рабочие говорят, что это займет часа 3-4.

Напомним, его планировали поднять ещё вчера, но сильный ветер и наступление темноты помешало завершению работ. Тогда тризуб подняли на высоту 24 метра. "Страна" публиковала фото и видео вчерашнего поднятия герба Украины у монумента "Родина-Мать".

Мы также публиковали фото и видео подготовки к поднятию украинского герба на щит "Родины-Матери".

Ранее "Страна" показывала видео, как с монумента "Родина-Мать" демонтировали советский герб.

Однако несмотря на декоммунизацию советского герба на щите монумента "Родина-Мать", на гарде меча до сих пор остаются советские звезды. По мнению Алексея Пергаменщика, автора трезубца, "советские звезды тоже стоит декоммунизировать".

Война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.

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