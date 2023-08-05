В Киеве возле монумента "Родина-Мать" идёт активная подготовка к поднятию украинского герба. Его установят на щит вместо демонтированной советской символики.

Видео было снято корреспондентом "Страны" с дрона.

Инженеры говорят, что герб начнут поднимать где-то в 18:00 - сейчас начать работы мешает ветер. Процесс подъёма займёт 15-20 мин. Сама установка - минимум три часа.

Можно заметить, что мозаичные фрагменты, из которых была сложена облицовка щита, частично демонтированы. Это необходимо для того, чтобы высотники имели доступ к силовому каркасу монумента и смогли прикрепить на щит новый герб.

Тем временем в Киеве на территории музея истории Украины во Второй мировой войне закрыли маскировочной сеткой аллею городов-героев.

На фото - закрытая Москва.

Ранее мы публиковали видео, как с монумента "Родина-Мать" демонтировали советский герб.

Перед этим стало известно, что Минкульт заявлял, что сталь, предоставленная "Запорожсталью" для трезубца на щите монумента "Родина-Мать", не соответствует качеству.

С этим в "Запорожстали" не согласились, заявив, что предъявленные претензии предвзяты и безосновательны, добавив, что будут защищать честь украинского производителя и украинской стали.

Судя по тому, что после этого непродолжительного спора никаких заявлений или разбирательств не последовало, можно считать, что имевший место инцидент был следствием ошибочного заключения, а сталь, из которой изготовили трезубец для монумента в должной мере соответствует требованиям качества.