У монумента "Родина-Мать" начали поднятие герба Украины, который установят вместо демонтированной советской символики.

Соответствующие фото и видео публикует корреспондент "Страны".

На кадрах можно заметить процесс поднятия герба.

Кроме того, установка украинского герба показана на отдельном видео, снятом с дрона.

Сегодня трезубец подняли на высоту 24 метра, но из-за наступившей темноты работы приостановлены. Их продолжат завтра.

Точное время подъема пока неизвестно - все зависит от погоды и воздушных тревог, во время которых работы также останавливают.

В таком положении, как на фото, герб оставят на ночь.

Ранее мы публиковали фото и видео подготовки к поднятию украинского герба на щит "Родины-Матери".

Также "Страна" показывала видео, как с монумента "Родина-Мать" демонтировали советский герб.

Перед этим Минкульт заявлял, что сталь, предоставленная "Запорожсталью" для трезубца на щите монумента "Родина-Мать", не соответствует качеству.

С этим в "Запорожстали" не согласились, заявив, что предъявленные претензии предвзяты и безосновательны, добавив, что будут защищать честь украинского производителя и украинской стали.

Тем временем, несмотря на декоммунизацию советского герба на щите монумента "Родина-Мать", на гарде меча до сих пор остаются советские звезды. По мнению Алексея Пергаменщика, автора трезубца, который заменит советский герб на монументе, "советские звезды тоже стоит декоммунизировать".