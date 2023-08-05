К монументу "Родина-Мать" привезли новый герб - трезубец, который установят вместо демонтированной советской символики.

Об этом сообщили в Facebook Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Процесс поднятия и установки герба начнется в субботу, 5 августа, после 14:00.

Напомним, 1 августа советский герб с монумента "Родина-Мать" полностью демонтировали. Последней с него сняли звезду. Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев заявил, что демонтированные элементы с монумента будут храниться в Музее истории Украины во Второй мировой войне. Он также сказал, что работы по демонтажу советской символики на монументе будут завершены ко Дню независимости Украины.

Однако, несмотря на декоммунизацию советского герба на щите монумента "Родина-Мать", на гарде меча до сих пор остаются советские звезды. По мнению Алексея Пергаменщика, автора трезубца, который заменит советский герб на монументе, "советские звезды тоже стоит декоммунизировать".

Ранее гендиректор Музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент "Родина-Мать" переименуют в "Украина-мать". По его словам, теперь переименование должен будет утвердить Минкульт.