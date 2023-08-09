Автор тризуба, который заменил советский герб на монументе "Родина-Мать" в Киеве, скульптор Алексей Пергаменщик в комментарии "Стране" заявил, что готов бесплатно срезать советские звезды, которые остались на гарде меча.

"Думаю, что музей прислушается к тому, чтобы просто аккуратно срезать звезды и зашлифовать швы. Под ними нормальный слой метала. На это нужен один альпинист и больше ничего не надо. Никаких денег. Я готов это бесплатно сделать сам, только чтобы меня на страховке спустили, я спилю болгаркой и зашлифую", - заявил Пергаменщик.

Напомним, 1 августа советский герб с монумента "Родина-Мать" полностью демонтировали. Последней с него сняли звезду. Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев заявил, что демонтированные элементы с монумента будут храниться в Музее истории Украины во Второй мировой войне. Он также сказал, что работы по демонтажу советской символики на монументе будут завершены ко Дню независимости Украины.

А 6 августа на монумент "Родина-мать" установили украинский герб - тризуб. Мы публиковали фото и видео поднятия герба Украины у монумента "Родина-Мать".