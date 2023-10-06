В соцсети TikTok набирает популярность видео, автор которого спрашивает у прохожего молодого человека, "можно ли сейчас слушать российскую музыку". Парень в ответ заявляет, что слушает музыку не из-за ее национальности, а ту, которая привнесла какую-то ценность в его жизнь.

"Например, я могу послушать какие-то песни "Сектора Газа". Сейчас очень популярно высказывание, что, мол, если ты слушаешь российскую музыку, то ты оплачиваешь ракеты. Но если послушать наши новости, в России дефолт, и они не изготавливают новое оружие, а используют свои запасы. Тогда к чему это все?" - сказал молодой человек.

Он добавил, что об этом нужно было думать, когда "расплачивались за газ ракетами".

"Тогда, когда пускали российский рынок в Украину, когда после 2014 года российский бизнес работал в Украине и даже сейчас я иногда замечаю, что можно увидеть что-то российское в Украине, я видел какой-то сок "Добрый", там на русском написано название. Или взять хотя бы компанию "Киевстар", которая принадлежит российскому олигарху. Почему-то это никого не волнует", - сказал он.

Также парень считает, что есть такие темы, которые "созданы, чтобы людей как собак друг на друга выпустить".

"Все ходят и говорят: "А чому не державною?", "А какую ты музыку слушаешь?". Задай лучше вопрос: "А куда деваются деньги, почему у солдат маленькие зарплаты, почему государство им не помогает?" Это сейчас намного важнее", - полагает он.

Видео уже набрало 4,9 миллионов просмотров. В комментариях многие пользователи поддержали молодого человека: "Здесь я соглашаюсь с ним полностью", "Молодец, абсолютно прав", "Высказался за всех".

Также в TikTok после резонансного видео из Львова, где местные жители отказались общаться с блогером, который пытался заговорить с ними по-русски, начали проводить опросы на русском языке, выясняя отношение к нему украинцев.

В Ивано-Франковске результат получился такой же, как во Львове: никто из опрошенных, появившихся в кадре, не захотел общаться с блогером, который задавал вопросы на русском языке.

В Киеве результат оказался прямо противоположным. Один львовянин заявил, что "все, кто отвечает на русском, немножечко не патриоты".

Но большинство опрошенных ответили, что оставаться патриотом, но при этом разговаривать на русском, можно. Один респондент упомянул, что многие военные разговаривают на русском языке.

Напомним, недавно в центре Варшавы украинка потребовала у музыканта из Беларуси не исполнять песни на русском языке.

Похожий инцидент произошел и в Одессе, где женщина, сама говорящая на русском, пыталась запретить уличному музыканту петь песни на русском языке.