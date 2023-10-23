Рейтинг правящей коалиции в Германии опустился к очередному минимуму.

Об этом сообщает BILD, ссылаясь на результаты опроса INSA.

Если бы выборы в Бундестаг состоялись сегодня, за СДПГ (партию Шольца) проголосовали бы 16% избирателей, за "Зелёных" — 13%, за СвДП — 5%.

Итого на троих они получили бы лишь 34% голосов, что является самым низким показателем с последних федеральных выборов, когда они набрали 52%.

Работой правительства Шольца довольны 24% опрошенных. 71% — недовольны. 45% не видят альтернативы нынешнему правительству.

Напомним, в этом месяце правящая СДПГ потерпела "историческое поражение" в Гессене, где обычно побеждала, а также в Баварии. Как показал проведённый ранее опрос, 64% немцев желают смены правительства.

Мы также сообщали, что в Баварии укололи неизвестным веществом лидера ультраправой партии "Альтернатива для Германии". По данным полиции, 4 октября политик готовился выступить с речью на Театральной площади в городе Ингольштадт. Незадолго до выхода на сцену ему укололи в плечо иглой. Медики диагностировали внутримышечное заражение неизвестным веществом.