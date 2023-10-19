Поставок ракет Taurus Украине пока не будет.

Такое заявление сделал немецкий посол Мартин Егер в интервью "Европейской правде".

"По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии Олаф Шольц очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали", – сказал дипломат.

При этом, по его словам, Германия готовит новый пакет помощи Украине на миллиард евро.

В него войдут "действительно важные составляющие, которые помогут укрепить противовоздушную оборону", добавил Егер.

Ранее западные СМИ писали, что передача США Украине тактических ракет ATACMS может склонить Берлин к поставке Киеву крылатых ракет Taurus.

Также газета The New York Times сообщала, что на Германию оказывается давление с целью заставить ее поставить Украине ракеты большой дальности Taurus, тем более, что Великобритания и Франция уже предоставили Киеву аналогичное вооружение.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц объяснял свое нежелание поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus риском дальнейшей эскалации войны.