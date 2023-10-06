Шольц объяснил, почему Германия до сих пор не передала Украине ракеты Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил свое нежелание поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus риском дальнейшей эскалации войны.
Об этом канцлер ФРГ заявил на пресс-конференции в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, пишет издание Politico.
Канцлер ФРГ говорит, что данное решение может быть принято только после "тщательного рассмотрения".
"В конце концов, когда война длится так долго, эти соображения не могут прекратиться сразу", — сказал Шольц.
И добавил, что правительство ФРГ "всегда должно принимать во внимание, чего требует от нас конституция и каковы наши варианты действий".
"Это включает в себя, в частности, тот факт, что мы, конечно, должны гарантировать, что не будет эскалации войны и что Германия не станет частью конфликта. Моя задача как канцлера – обеспечить это", — отметил политик.
По данным Bild, канцлер опасается ударов этими ракетами не только по территории РФ, но даже по Керченскому мосту в Крым.
Зато Германия готовится передать Украине систему ПВО Patriot.
Напомним, Германия даст Украине Iris-T и зенитные установки Gepard для прикрытия портов, но решила не поставлять Taurus.
Мы также сообщали, что ФРГ передаст Украине военную технику, спутниковые терминалы и боеприпасы.