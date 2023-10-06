Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил свое нежелание поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus риском дальнейшей эскалации войны.

Об этом канцлер ФРГ заявил на пресс-конференции в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, пишет издание Politico.

Канцлер ФРГ говорит, что данное решение может быть принято только после "тщательного рассмотрения".

"В конце концов, когда война длится так долго, эти соображения не могут прекратиться сразу", — сказал Шольц.

И добавил, что правительство ФРГ "всегда должно принимать во внимание, чего требует от нас конституция и каковы наши варианты действий".

"Это включает в себя, в частности, тот факт, что мы, конечно, должны гарантировать, что не будет эскалации войны и что Германия не станет частью конфликта. Моя задача как канцлера – обеспечить это", — отметил политик.

По данным Bild, канцлер опасается ударов этими ракетами не только по территории РФ, но даже по Керченскому мосту в Крым.

Зато Германия готовится передать Украине систему ПВО Patriot.

Напомним, Германия даст Украине Iris-T и зенитные установки Gepard для прикрытия портов, но решила не поставлять Taurus.

Мы также сообщали, что ФРГ передаст Украине военную технику, спутниковые терминалы и боеприпасы.