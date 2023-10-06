На Германию оказывается давление с целью заставить ее поставить Украине ракеты большой дальности Taurus, тем более, что Великобритания и Франция уже предоставили Киеву аналогичное вооружение.

Об этом пишет газета The New York Times.

В публикации говорится, что американские официальные лица пока не подтвердили отправку своих армейских тактических ракетных комплексов, но ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

Канцлер Германии Олаф Шольц сталкивается с растущим вниманием. Как отметила глава комитета по обороне немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, "он находится под сильным давлением и, возможно, захочет прекратить эту дискуссию".

Колебания Шольца объясняются многими причинами, в том числе опасениями, что Россия может перехватить и перепроектировать ракету Taurus, и возможной необходимостью ввода немецкого военного персонала в Украину, пишет NYT.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснил свое нежелание поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus риском дальнейшей эскалации войны. По его словам, данное решение может быть принято только после "тщательного рассмотрения".

Перед этим в Бундестаге заявили, что Украина имеет право использовать ракеты Taurus для ударов по России и Крыму.