Немецкого депутата и сопредседателя ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупаллу укололи в плечо иглой с неизвестным веществом.

Об этом политсила заявляет на своем сайте со ссылкой на результаты обследования в клинике Ингольштадта (Бавария).

"Произошло внутримышечное заражение пока неизвестным веществом. Судебно-токсикологическая экспертиза продолжается", - говорится в сообщении партии.

По данным полиции, 4 октября политик готовился выступить с речью на Театральной площади в городе Ингольштадт, однако незадолго до выхода на сцену ему потребовалась медицинская помощь. Явных телесных повреждений на тот момент у него не нашли. Представитель Хрупаллы рассказал поздним вечером 4 октября, что состояние сопредседателя АдГ, "учитывая обстоятельства, стабильно" и что в течение ночи за ним будет вестись интенсивное медицинское наблюдение. Хрупалла может реагировать на вопросы, добавил он, отказавшись раскрывать другие детали.

Между тем инспекция уголовной полиции Ингольштадта начала дополнительное расследование, чтобы прояснить "обстоятельства медицинского инцидента" с Хрупаллой. Полиция хочет выяснить, причастны ли к случившемуся третьи лица. На данный момент признаков нападения на него нет.

В свою очередь федеральное бюро партии АдГ назвало случившееся "инцидентом с нападением" на Хрупаллу. Представитель фракции АдГ в баварском ландтаге также указал, что перед речью Хрупаллы произошел "инцидент в толпе".

Граждан, делавших фото- и видеозаписи перед выступлением политика, попросили предоставить полиции эти кадры.

Политик остается в больнице, его состояние стабильное.

8 октября в Баварии пройдут выборы в ландтаг. Ультраправая "Альтернатива для Германии" опережает в рейтинге все три партии действующей коалиции.

Вчера во время заседания клуба "Валдай" президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Путин высказался о ней положительно.