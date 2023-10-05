Во время пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Автор вопроса из ФРГ спросил, зачем Москва поддерживает контакты с такими партиями "фашистского толка", чьи члены ходят на митинги с неонацистами. Он добавил, что антифашисты в Европе не поддерживают действий РФ в Украине.

Путин в ответ вступился за "Альтернативу для Германии".

"А это разве вся партия выходит на митинги с неонацистами? Я думаю, не вся", - сказал президент РФ.

Он заявил, что Москва контактирует с "конструктивной" частью АдГ.

Также Путин напомнил о покушении на сопредседателя партии Тино Хрупаллу и предположил, что к нему применили "нацистские методы".

Напомним, что ультраправая "Альтернатива для Германии" набирает в ФРГ почти 22% голосов, опережая все три партии действующей коалиции во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем: социал-демократов, зеленых и либеральных свободных демократов. Также, по данным опросов, "Альтернатива для Германии" может занять второе место на выборах в ландтаг Баварии, которые пройдут 8 октября. В АдГ продвигают идеи немецкого национализма, правого популизма, евроскептицизма, национального и социального консерватизма. Партия также выступает против ислама, коммунизма, феминизма и иммиграции. В силу своей ориентации на традиционные ценности представители АдГ симпатизируют курсу президента РФ Владимира Путина.

Летом мы сообщали, что ультраправая "Альтернатива для Германии" вышла на второе место в рейтинге политических партий ФРГ.