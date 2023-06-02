Ультраправая "Альтернатива для Германии" вышла на второе место в рейтинге политических партий ФРГ. Об этом свидетельствуют данные опроса DeutschlandTrend для телеканала ARD, которые приводит издание Bild.

"Альтернатива" разделила второе место с правящей "Социал-демократической партией Германии" (СДПГ). У обеих по 18%. "Альтернатива для Германии" по сравнению с предыдущими показателями улучшила свой результат на два процентных пункта, СДПГ - на один пункт.

Согласно результатам опроса, самая популярная партия в стране - это консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который сейчас получил бы на выборах 29% голосов (минус один процентный пункт в сравнении с результатами на начало мая).

"Зеленые" потеряли один процентный пункт, на нынешних выборах они получили бы 15% голосов. Это их худший показатель с сентября 2021 года, отметили социологи.

Издание отмечает, что в последние недели рейтинг оппозиционных правых партий растёт, а правящих социал-демократов падает.

79% опрошенных немцев заявили, что недовольны работой правительства. Это худший показатель за всё время его работы с декабря 2021 года. Предыдущий минимум - 27% довольных - был зафиксирован в апреле 2023 года.

Опрос проходил в период с 30 по 31 мая, в нем приняли участие 1302 респондента.

Вчера мы также сообщали данные из этого опроса о том, что большинство немцев негативно относится к возможности поставок западных истребителей Украине.

Также большинство немцев считают, что санкции против Москвы больше вредят экономике ФРГ, чем России.

По данным опроса социологической фирмы YouGov, 54% немцев не видят Украину в НАТО, а 55% хотят переговоров между Киевом и Москвой.