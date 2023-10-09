Правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, потерпела "историческое поражение" в Гессене, где обычно одерживала победу, а также в Баварии.

Об этом пишет издание Spiegel.

Так, в Гессене СДПГ получила 15,1%, потеряв шесть мест в местном парламенте. Победу одержал Христианско-демократический союз во главе с премьер-министром Борисом Рейном (34,6%), получив дополнительно 12 мандатов.

У "Зелёных" — 14,8% (минус 7 мандатов), у "Альтернативы для Германии" — 18,4 % (плюс 9 мандатов).

В Баварии у СДПГ и вовсе 8,4%. Здесь также победил Христианско-демократический союз, набрав 36,9% голосов. У "Зеленых" — 15,9%, у "Альтернативы для Германии" — 15,1%.

Как показал проведённый ранее опрос, 64% немцев желают смены правительства.

Ранее издание FT сообщало, что ультраправая "Альтернатива для Германии" опережает в рейтинге все три партии действующей коалиции.

Мы также сообщали, что в ФРГ растёт озлобление против "зелёных". Их называют поджигателями войны из-за поддержки Украины, представителей партии в Баварии забросали помидорами и тухлыми яйцами. Такой накал эмоций дает основания полагать, что у немцев накопился негатив к правящей коалиции.