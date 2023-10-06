В Германии правящая партия "зеленых" столкнулась с проявлениями ненависти в крупнейшей федеральной земле - Баварии. В частности, там ее представителей называют "поджигателями войны" из-за военной поддержки Украины.

Об этом пишет газета Financial Times.

"Зелёные в Баварии знали, что общественные настроения становятся враждебными. Но они никогда не ожидали, что кто-то начнет бросать в них камни. На мероприятии в прошлом месяце в Ной-Ульме один из них чуть не задел Катарину Шульце, главного кандидата от зеленых (на выборах, которые пройдут в это воскресенье - Ред.)", - сообщает издание.

Оно приводит и другие инциденты нападения на кандидатов от партии: броски помидорами и тухлыми яйцами.

"Зеленые" превращаются "в любимого мальчика для битья" у немецкой публики.

"Их называют "разрушителями лесов" за поддержку ветряных электростанций и "поджигателями войны" за поддержку Украины", - говорится в статье.

Также контролируемое этой партией министерство экономики протолкнуло непопулярный закон об отказе от газовых котлов и замене их тепловыми насосами.

Сегодня СМИ писали, что в той же Баварии депутата и сопредседателя ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупаллу укололи в плечо иглой с неизвестным веществом. Политик находится в больнице.

Между тем "Альтернатива для Германии" опережает в рейтинге все три партии действующей коалиции, которая включает и "зеленых".