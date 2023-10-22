Экс-канцлер Германии Шредер рассказал, как исполнял функции посредника при урегулировании войны в Украине
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер рассказал, как исполнял функции посредника при урегулировании войны в Украине. Также он обвинил США в срыве мирных переговоров.
Об этом он сообщил в интервью газете Berliner Zeitung.
Шредер говорит, что в 2022 году получил запрос из Украины с предложением выступить посредником между Россией и Украиной, передав послание Путину. По словам экс-канцлера, в этом процессе участвовал нынешний министр обороны Рустем Умеров.
Шредер рассказал, что тогда переговоры Киева и Москвы состояли из пяти основных пунктов:
1. Отказ от членства Украины в НАТО.
2. Отмена украинизаторских законов, запрещающих русский язык в публичной сфере. Украина готова была обсуждать возвращение русского языка в Донбасс.
3. Донбасс остается в составе Украины, но становится автономией по модели Южного Тироля в Италии (автономия со спецстатусом).
4. Украина получает гарантии безопасности Совбеза ООН и Германии (по формуле "5+1", что поддержал, со слов Шредера, и Умеров)
5. Крым, судя по формулировкам Шредера, остается за РФ: "Крым для России - это не просто участок земли, это часть ее истории". Но украинцы, по его словам, требовали переговоров о статусе полуострова.
По мнению Шредера, договориться не удалось, потому что "все решалось в Вашингтоне".
"Думаю, что американцы не хотели компромисса между Украиной и Россией. Американцы думают, что можно сдержать русских. Теперь два игрока, Китай и Россия, которых сдерживают США, объединяют свои усилия. Американцы считают, что они достаточно сильны, чтобы сдерживать обе стороны. По моему скромному мнению, это ошибка", - заявил экс-канцлер, добавив, что сейчас Штаты "разрываются" на несколько фронтов.
При этом и для Путина было фатальной ошибкой начинать вторжение в Украину, считает Шредер.
Напомним, ранее Шредер назвал войну в Украине "ошибкой правительства РФ" и призвал обе стороны к уступкам.
А летом прошлого года Шрёдер провел свой "отпуск" в Москве недалеко от штаб-квартиры "Роснефти", откуда уволился в мае.